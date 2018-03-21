Melih ABİ: Hayvanları kısırlaştırmak ne kadar doğru?

Hayvansever Önder Kesik;

"Çocukluğumuzda sokaklarda kedi köpek gibi hayvanların yavrularını sever, onları süt ve bisküvilerle beslemeye çalışırdık.

Şimdilerde büyük çoğunluğu kısırlaştırıldı.

Artık kedi köpek yavrularını göremez olduk.

Ben bir hayvansever olarak o günleri arıyorum."

Kısırlaştırarak çoğalmalarını engelliyoruz.

Yani aşağı tükürsen sakal meselesi gibi bir şey bu…

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Tabelalar kaldırılıyor, bir hafta süre verildi



Tarsus'ta trafiği engelleyen tabelaları yazmıştım.

Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Hal Camisi mevkisinde sürücüler bir hayli zorlanıyordu.

Tarsus Belediyesi acilen konuya eğildi.

Yapılan açıklamada tabelaların kaldırılmaya başlandığı belirtildi.

Belediye bir hafta süre verdi.

Süresi içinde kaldırılmayan tabelalar belediye tarafından kaldırılıp hurdalığa atılacak.

Sürücüler de rahat bir nefes alacak.

Sağ ol başkan Şevket Can.