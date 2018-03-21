Sinemada kadının kimliği tartışıldı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü tarafından, 6. Uluslararası Medya Çalıştayı kapsamında 'Film, Kadın, Kimlik' konferansı düzenlendi. 2017- 2018 bahar döneminin ilk etkinliği olarak gerçekleşen konferansta, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın kimliği açısından, sinemada kadın konumuna ve temsiline vurgu yapılarak birçok ülkeden film örnekleriyle karşılaştırmalar yapıldı. Toplumsal rollerin kadın kimliği üzerinde oluşturduğu baskının sinemada nasıl yansıtıldığına dikkat çekilerek, sinemada kadının yer almasıyla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.