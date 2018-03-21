Vekiller Boynuyoğun Barınma Merkezi’nde

BUGÜN NELER OLDU

AKParti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İsviçre'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek kampanyası düzenleyen Dr. Sahra Sevici, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Canlı, AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı Sosyal İşler Başkanı Berna Banu Başlamış, asker ve beraberindeki heyet, Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne ziyarette bulundu. Futbol sahasında Suriyeli çocuklarla top oynayan heyet, kamp içerisinde bulunan kimi annesini, kimi babasını kaybetmiş 313 çocuk için yapılan Yetim Merkezi'ni ziyaret etti ve buradaki çocuklarla sohbet etti. Çocukların öğrendiği Türkçe şarkıları dinleyen heyet, çocuklarla birlikte şarkı söyledi. Buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.