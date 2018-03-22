Alt geçit çalışmasında kemerli köprü bulundu

Osmaniye'de yapımı devam eden alt geçit inşaatı sırasında su kanalı olduğu tahmin edilen eski yapıya rastlandı. Musa Şahin Bulvarı üzerinde yapımına devam edilen 'Devlet Bahçeli Alt Geçidi' projesi kapsamındaki kazılarda, tarihi olduğu düşünülen kalıntılar fark edildi. Bunun üzerine inşaat çalışmalarına ara verilerek durum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye yönlendirilen uzmanların ilk incelemelerinin ardından su kanalına benzeyen yapının tarihi niteliği olup olmadığı konusunda araştırma yapılması için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bilgi verildi.

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