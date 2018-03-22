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’tan yaşlılara ziyaret

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Beyhan Demirtaş’tan yaşlılara ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi , 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti. İlk olarak Seyhan ve 'nde hayırsever Nimet Cantürk tarafından huzurevi sakinlerine verilen kahvaltı programına katılan Beyhan Demirtaş, yaşlıların haftasını kutlayıp, onlarla sohbet etti.

SERGİYİ GEZDİ
Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Demirtaş, yaşlılara gül verip haftalarını kutladı. Yaşlıların el işi sergisinin açılışını yapa Demirtaş, onların rahat ve mutlu olmalarını sağlamak konusunda ilgili görevlilerin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

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Beyhan Demirtaş’tan yaşlılara ziyaret
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