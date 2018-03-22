Beyhan Demirtaş’tan yaşlılara ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti. İlk olarak Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayırsever Nimet Cantürk tarafından huzurevi sakinlerine verilen kahvaltı programına katılan Beyhan Demirtaş, yaşlıların haftasını kutlayıp, onlarla sohbet etti.

SERGİYİ GEZDİ

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Demirtaş, yaşlılara gül verip haftalarını kutladı. Yaşlıların el işi sergisinin açılışını yapa Demirtaş, onların rahat ve mutlu olmalarını sağlamak konusunda ilgili görevlilerin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.