Hastaların acısını en iyi o anlıyor

Adana'da boşandığı eşi tarafından dökülen kezzapla tüm vücudu yanan, yüzünde ve vücudunda yanık izlerini taşıyan kadın, doktor asistanı olarak göreve başladığı Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde, tedavi gören hastalara moral veriyor. Eski kocasının 5 yıl önce kezzapla yaptığı saldırının ardından yüzü, kolları ve bacaklarında yanıklar oluşan 36 yaşındaki Fatma Elalmış, uzun süren zorlu tedavi sürecinin ardından yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor. Yanık merkezinde doktor asistanı olarak görev yapan Elalmış, yaşadığı acı tecrübeyi hastanede yanık tedavisi gören hastalarla paylaşarak onlara yaşadıkları zorlukları aşmaları için destek oluyor. Fatma Elalmış, 2013 yılında boşandığı eşinin üzerine kezzap dökmesi sonucunda üç ay boyunca yanık ünitesinde tedavi gördüğünü ve çok sayıda ameliyat geçirdiğini dile getirerek, o günleri hatırlamak dahi istemediğini vurguladı.

BİZZAT YAŞADI

Bu acı olaydan önce Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalıştığını anlatan Elalmış, "Raporum bitince de arka planda olmayı tercih ettim. Şirketimle görüştüğümde onlar da bana yanık merkezinde çalışabileceğimi söyledi. 'Zevkle çalışırım' dedim çünkü o hastaların yaşadığı acıyı bizzat yaşadım. Onlara da destek olurum düşüncesiyle yanık merkezinde çalışmaya başladım" dedi.

'GÜLÜP GEÇİYORUM'

Elalmış, çalıştığı yerde çok mutlu olduğunu belirterek, "Merkezdeki teyzelere 'Prensesim', çocuklara 'Bebeğim geçecek, sabredin' diyerek destek olmaya çalışıyorum. Onlar da benzer acılar yaşamış birini karşılarında güler yüzlü görünce rahatlıyorlar, umutları artıyor. Beni görenler ah, vah ediyor. Gülüp geçiyorum. En rahat olduğum yer burası" dedi.