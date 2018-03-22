İstihdam sağlayana UR-GE desteği

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerine UR-GE projeleri ve ihracata yönelik devlet yardımları ve teşviklerle ilgili bilgiler verildi. Ekonomi Bakanlığında görevli Dış Ticaret Uzmanı İsmail Bozdemir, Bakanlığın istihdam sağlayan, üretim yapan işletmelere yönelik UR-GE desteği verdiğini söyledi. İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter de, "Firmalarımızın devlet destekli finansal kaynak bulması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında devletimiz tarafından sağlanan bu tür yatırımlardan ve imkanlardan faydalanabilmeleri için toplantımız üyelerimize ışık tutacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU