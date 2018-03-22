Melih Abi: Hastanenin otopark çıkışına araç park edilir mi?

Şehir Hastanesi Adana'nın gözbebeği.

Pırıl pırıl, adeta 5 yıldızlı devasa bir otel.

Ama şu fotoğrafa bir bakın.

Bu fotoğraf hastanenin otoparkında çekilmiş.

Tam da çıkış bandının önüne park etmiş bir manyak.

Yahu arkadaş arkanda çıkış levhası var.

Otopark çıkışı burası.

Hiç mi görmüyorsun?

Otoparktan çıkacak olanlar aracının üzerinden mi geçecek?

Bu nasıl bir sorumsuzluktur…

***

Asırlık ağaçları kesmeyin

Kentsel dönüşüm aynı zamanda şehirleri modernleştiriyor.

Konutlar yenileniyor.

Ama müstakil evlerde sıkıntılar var.

Müteahhit evinizi yıkıp size yenisini veriyor ama bahçe kenarındaki asırlık ağaçları da yok ediyor.

Bu ağaçlar korunmalı.

Yeşillik muhafaza edilmeli.