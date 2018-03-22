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Nusaybin’e 14 taziye evi yapılıyor

’in Nusaybin İlçe Belediyesi 14 kırsal mahalleye taziye evi yapımına başladı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:11
Nusaybin’e 14 taziye evi yapılıyor

Nusaybin Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçeye bağlı 14 kırsal mahallede taziye evi yapımına başladı. Bölgede bir gelenek haline gelen taziye evleriyle belediye vatandaşların acılarına ortak olacak. Belediye ilk etapta, Durakbaşı, Görentepe, Gürün, Kayadibi, Beylik, Günyurdu, Duruca, Eskiyol, Kalecik, Topaçlı, Çatalözü, Turgutlu, Sınırtepe ve Çilesiz mahallelerine taziye evi yapacak. Her biri 263 metrekare alan üzerinde yapılacak olan taziye evleri içerisinde taziye salonu, yemekhane, abdesthane, tuvalet, lavabo ve çay ocağı yer alacak.

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Nusaybin’e 14 taziye evi yapılıyor
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