Oda başkanlığı için 4 dil bilen ve 2 üniversite bitiren kadın aday oldu

Tatvan ilçesinde 25 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan genel kurulla seçimleri yenilenecek olan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı için ilk defa bir kadın aday oldu. Başkanlık yarışında şu ana kadar 3 erkek adaylığını açıklarken, seçime kısa bir süre kala Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Farsça olmak üzere 4 dil bilen ve 2 üniversite bitiren bir çocuk annesi Mizgin Aygül de (30) adaylığını açıkladı. Daha öncesinde hiç kadın adayın çıkmadığı bir alanda, radikal bir karar alarak adaylığıyla bölgede bir ilke imza atan Aygül, "Tatvan'a Kadın Eli Değecek" sloganıyla startını verdiği seçim yarışında rakiplerini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

Evde ev hanımı bir anne, dışarıda ise kadın bir esnaf olan Mizgin Aygül, adaylığı ile ilgili kadınlar başta olmak üzere birçok kesimden olumlu tepkiler alıyor. Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Mizgin Aygül, ilçedeki kadınların da desteğini alarak, seçimlerden galip çıkmayı hedefliyor.

Adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Mizgin Aygül, birçok kesimden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Kadınların artık toplumun her alanında söz sahibi olması gerektiğini savunan Aygül, kadının sosyal ve yönetsel yaşamdaki temsiliyetinin sözde değil pratikte de olması gerektiğine inandığı için aday olduğunu ifade ederek, "Üyesi olduğum Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odasında son 3 aydır farklı sebeplerden dolayı başkanlıklar düşürüldü, seçim yenilenmek zorunda kalındı. Zaten ekonomik darboğazla cebelleşen esnafımızın aylardır bu gündemle meşgul edilmesine dur denilmesi, gittikçe karışan bu işe kadın eli değmesi gerektiğini düşündüğümüz için aday oldum. Esnafımız artık seçim, çekişme, gerginlik değil hizmet bekliyor. Bu anlamda yönetim kurulumuzda yer alacak arkadaşlarımız hazır. İnce eleyip, sık dokuduğumuz bir liste oldu. Yine oda bünyesinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir dizi projemiz var. Hayata geçireceğimiz bu projelerle hem esnaflarımızın elini güçlendirmiş olacağız hem de sorunları büyük ölçüde çözmüş olacağız. Bu anlamda seçim çalışmaları kapsamında esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde gerçekten oldukça olumlu geri dönüşler ve tepkiler alıyoruz. Bu olumlu tepkiler hem bizi sevindiriyor hem de bu yolda bize güç kazandırıyor. Bu vesile ile şimdiden tüm esnaflarımızın desteğini bekliyor, seçimlerin ilçemiz ve esnaflarımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.