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’DAN madalya yağmuru

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
SANKO’DAN madalya yağmuru

'ın Dedeağaç şehrinde düzenlenen Uluslararası Yüzme Müsabakasından Okulları 12 altın, 11 gümüş, 6 bronz madalya ile döndü. , Yunanistan ve 'dan 19 kulüp ve 405 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada SANKO Okulları yüzücülerinden Beril Öztürk, Emre Simitçi, Defne Demirbakan, Simin Öğücü, Kadirhan Sağlam ve Berat Balık kategorilerinde birinci oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, Yunanistan'dan toplam 29 madalya ile dönen ve uluslararası yarışmalarda da başarılı olan sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek, sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

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SANKO’DAN madalya yağmuru
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