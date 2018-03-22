Şanlıurfa fuar merkezi inşaatı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları süren Şanlıurfa Fuar Merkezi, 11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşunun 98. yıl dönümüne yetiştirilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi çalışmaları takip ederken, organizatörlerde fuar tarihi almak için yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezindeki billboardlarda fuar organizasyonları birbiri ardına çağrıya çıkarak vatandaşları davet ederken, alandaki çalışmaları inceleyen Çiftçi, fuar merkezi ile gerek Şanlıurfa ekonomisinin daha da güçleneceğini gerekse Urfa'ya ait ürünlerin artık markalaşacağını söyledi.

"LAFTA DEĞİL İCRAATTE GAP'IN BAŞKENTİ ŞANLIURFA OLACAK"

Çiftçi, "Şanlıurfa Fuar Merkezi Şanlıurfa'nın ticaretine, sanayisine ve tanıtımına yön verecek. Çünkü fuar turizmi artık dünyada beklenilen ve yaşanılan bir turizm anlamına geldi. Gelen taleplere baktığımızda yılda rahatlıkla 10 tane fuar, değişik alanlarda teknoloji, bilişim, inşaat, yapı, tarım, gıda, tekstil gibi birçok alanda fuarlar düzenleneceğini gösteriyor. Bu da şehre hareket ve kalite getirecek. Bu merkezle dünyaya açılacağız. Her şekli ile mükemmel bir proje. Kadro olarak böyle büyük bir projeye imza attığımız için de mutluyuz. Fuar merkezimizi 11 Nisan Urfa'nın Kurtuluş Yıl dönümüne yetiştirmek için yoğun çaba içerisindeyiz. Amacımız, GAP'ın başkenti olması sadece lafta değil her şekli ile yansıdığı bir Şanlıurfa icra etmektir. Bunu da başardığımız için Rabbimize hamd ediyoruz" dedi.

ŞANLIURFA FUAR MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesinde yapımında sona gelinen Şanlıurfa Fuar Merkezi 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olup, 14 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. 670 araç kapasiteli otoparka sahip olan fuar merkezinde 30 bin metrekare kapalı alanıyla dinlenme alanları, konferans salonu ve holleriyle fuar organizasyonuna katılacak olan firmalara hizmet verecek.