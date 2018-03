Silifke’nin eriği 60 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde bu ayın başında kilosu 200 liradan satılan can eriğin fiyatı 60 liraya kadar düştü. İmambekirli muhtarı ve üretici Mustafa Öztürk, "Kış boyunca eriklere yoğun bakımdaki hasta gibi baktık. Fiyatından da, veriminden de oldukça memnunuz. Biz baktık Allah da bereketini verdi. Şu an seramdan yaklaşık 2 ton ürün hasat etmeyi bekliyoruz. Fiyatı çok düşmezse bize para kazandıracaktır" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'YA

Silifke'de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından talep edildiğini belirten tüccar Metin Tiryaki de "Kilosu 60 liradan 250 kilo ürün aldım. İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz. İlk hasat zamanında tüketici açısından fiyatları el yakan erik şuan normal seviyeye geldi. Açıklardaki bahçelerde de hasat yapılmaya başlanırsa daha da aşağıya düşecektir. Her bütçeye uygun olsun diye 100'er gramlık paketler halinde hazırladık" diye konuştu.