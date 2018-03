400 bin ton patatesin 15 gün ömrü kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Ülkemizde patates üretiminin en fazla olduğu Niğde bölgesinde yaklaşık 400 bin ton patates pazar bekliyor. Patates tüccarı Ünal Topal, "Şu an Niğde ve Nevşehir bölgesinde depolarda toplam 400 bin ton patates bulunuyor. Havalar birden ısındığı için Adana bölgesinde 20 güne kadar yeni ürün çıkacak. Bu ürünün çıkması ile ambarda bulunan patateslerin fiyatları yine olumsuz etkilenecek. Bizim ambarlardaki patatesleri 15-20 gün içerisinde mutlaka pazarlamamız lazım. Yoksa çürüyüp çöpe gidecek" dedi.Niğde'de yılda yaklaşık 900 bin ile 1 milyon ton arasında patates üretimi gerçekleştiriliyor. TÜİK verilerine göre en fazla üretim yapan ilk 10 il sıralamasında Niğde ilk sırada yer alıyor. Hükümet çiftçinin sıkıntısını görüp patatese ihracat ve mazot desteği sağladı. Verilen destekle hareketlenmesi beklenen patates ihracatı, en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülkeler arasında bulunan Gürcistan'ın Haziran ayına kadar pazarı kapatması ile olumsuz etkilendi. Bu arada Azerbaycan'ın da Türkiye'den giden tarım ürünlerine yüzde 36 vergi uygulaması da patatesin depolarda kalmasına neden oldu. Tüccar Ünal Topal, patatesin artık sadece İç Anadolu'da değil Türkiye'nin her yerinde üretildiğine dikkat çekerek, "Üretim çok fazla. Bu durum hem kalite standardı konusunda sıkıntı yaşanmasını hem de fiyatları olumsuz etkiliyor. Patateste kontrolsüz ekim ve ortaya çıkan fazla üretim nedeniyle her yıl pazar sıkıntısı yaşanıyor. Havalar birden ısındığı için Adana bölgesinde 20 güne kadar yeni ürün çıkacak. Ambarlardaki patatesleri 15-20 gün içerisinde mutlaka pazarlamamız lazım. Tek çare iç pazarda daha fazla tüketim" dedi.Patatesi üretim maliyetinin 55-60 kuruş arasında değiştiğini belirten Topal, "Tüccar 25-35 kuruşa bile satış gerçekleştiremiyor. Durum üretici için sıkıntılı. Hükümetimiz mazot ve ihracat teşviki sağladı. Fakat zaman daraldı ve bu nedenle teşvikler de üreticiye çok fazla bir etki sağlamadı. Eğer bu süre içerisinde bir pazar hareketi ortaya çıkmazsa üretici satamadığı patatesini çöpe atacak. Tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor" diye konuştu.Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ise, bölgede çiftçinin alternatif ürüne yönelmediğini kaydederek, "Rakımın yüksek olması nedeniyle tarımda don olayları gerçekleşiyor. Fasulye, mısır gibi ürünler soğuk ve dondan etkileniyor. Patates ise yumrular toprak altında olduğu için etkilenmiyor. Çiftçiler bu yüzden patates ekiyor. Yani üretici mecburen patates ekmek zorunda kalıyor" dedi.