Başkan Fadıloğlu sporcuları ağırladı

Gaziantep
'te Şehitkamil Belediye Başkanı
Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye
Basketbol Federasyonu
Gaziantep Büyük Erkekler
Ligi'nde şampiyon olan
Şehitkamil Belediyesporlu
dev adamları ve 3. Geleneksel
Çanakkale Şehitlerini Anma
Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğunu
ilan eden minik
kramponları makamında
misafir etti.
Spor alanında çok çalışmanın,
emek vermenin, fedakarlıkların
başarıyı beraberinde
getirdiğini ifade eden
Başkan Rıdvan Fadıloğlu,
"Tüm şampiyonluklar, başarılar;
özeldir, değerlidir. Bugün
2 farklı branşta yarıştıkları
kategorilerde birincilik koltuğuna
oturmaya hak kazanan
sporcularımızı misafir ettik.
Sporcularımızı emeklerinden
dolayı tebrik ediyorum" diye
konuştu.