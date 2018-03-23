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Başkan Fadıloğlu sporcuları ağırladı

Parkenin devleri ile yeşil sahanın minikleri kupa sevincini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Başkan Fadıloğlu sporcuları ağırladı
'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon olan Şehitkamil Belediyesporlu dev adamları ve 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğunu ilan eden minik kramponları makamında misafir etti. Spor alanında çok çalışmanın, emek vermenin, fedakarlıkların başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm şampiyonluklar, başarılar; özeldir, değerlidir. Bugün 2 farklı branşta yarıştıkları kategorilerde birincilik koltuğuna oturmaya hak kazanan sporcularımızı misafir ettik. Sporcularımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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Başkan Fadıloğlu sporcuları ağırladı
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