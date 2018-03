Down sendromlular farkındalık etkinliği düzenledi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili açılış konuşmasını Adıyaman Down Sendromlular Dernek Başkanı Zeynel Abidin Şenlik yaptı.

Zeynal Şenlik konuşmasında, "21 Mart Dünya Günü Down Sendromlu insanlarda 21.ci kromozomun 3 tane olmasını simgelemektedir. Kimilerinin onları gördüğünde köşe bucak uzaklaştığı, kimilerininse onlara acıyarak baktığını mutlaka görmüşsünüzdür. Oysa yapılması gereken bunun sadece bir genetik farklılık olduğunun farkına varmak ve daha bebekken almaları gereken özel eğitimi almalarını sağlayarak kendi kendilerine yetebilecek özgür bireyler yetiştirebilmektir.

Down sendromlu bebekler, istisnalar olmakla birlikte, yaşıtlarından daha yavaş büyüyorlar. Aynı zamanda, zihinsel gelişimleri de geriden geliyor. Bu gerilik yaş ilerledikçe daha belirgin olarak gözüküyor. Ancak uygun eğitim programları ile down sendromlu çocuklar da pek çok başarıya imza atabiliyor ve kendilerine toplum içinde anlamlı bir hayat kurabiliyorlar. Bunu sağlamanın tek yolu ise düzenli bir eğitim programından geçiyor. Eskiden 'okuyamaz bile' denilen down sendromlu bireyler artık lise, hatta üniversite bitirebiliyor, ikinci bir dil öğrenebiliyor, çalışabiliyor, bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar sürebiliyorlar. Ancak bunun için down sendromlu bir bebeğin eğitimine 0-2 ay itibariyle başlanması son derece büyük bir önem taşıyor" dedi.

Şenlik, "Zihinsel engelli olmak, duygusal engelli olmak anlamına gelmiyor. Down sendromlu bebekler de tıpkı diğer bebekler gibi beslenme, temizlenme, sevilme ihtiyacı duyan, acıkınca ya da sıkılınca ağlayan, kızan, küsen, gülen, geceleri anne babasını uyutmayan bebekler. Down sendromlu gençler de -diğer yaşıtları gibi- cinsel kimlikleri bulunan, ergenlik bunalımı yaşayan, aşık olan, kalbi kırılan, kardeşleriyle kavga eden, bangır bangır müzik dinleyen, dans eden gençler. Onlar da, tıpkı diğer gençler gibi tüm duyguları yaşıyor. Farklılıklarını tıpkı bir saç ya da göz rengi farkıymış gibi normal kabul etmemizi ve onları aramıza kabul etmemizi istiyorlar. Bugün, Down sendromlu bireylerle toplumsal bilinç oluşturmak açısından önemli bir fırsattır. Bu kapsamda down sendromlu bireylere yönelik bakış açısını değiştirmek ve yaşamın her alanına entegre etmek için gerek kurumlara gerek bireylere, gerek sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Dünya Down Sendromu Gününün amacı Down sendromlu insanları ve halkı bilinçlendirmek, Down sendromlu bireylerin haklarını savunabilmek için, tek bir ses olabilmektir" dedi.

Programda Adıyaman Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Bağış down sendromlu çocuklara yönelik bilgilendirme konuşması yaptı.

Milli takımın ve Galatasaray Spor Kulübünün Efsane Kaptanı Bülent Korkmaz Down sendromlu çocuklarımızla bir araya gelerek geceye renk kattı. Gecede izleyenlere çeşitli Down sendromu ile ilgili görüntü ve video gösterimi izletildi. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Down Sendromlu Çocuklarca hazırlanan Down Sendromlular Zeybek oyunu büyük alkış aldı. Geceye katkı sunan kişi ve kurumlara plaketler takdim edildi.

Plaket töreninin ardından Harfene gurubunun birbirinden güzel türküleri ile coşan Down sendromlu çocuklar, konuklarla birlikte halay çekti.