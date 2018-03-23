Gaziantep Basketbol inancını koruyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep
Basketbol'un Kulüp Başkanı Deniz Köken, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Köken, sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda küçük hatalar nedeniyle mağlup olduklarını belirtti. Yavaş yavaş iyi oyunun karşılığını aldıklarını ancak geçen hafta galibiyet için çaba göstermelerine rağmen mağlubiyetten kurtulamadıklarını ifade eden Köken, geçmişi unutup ileriye bakmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk edecekleri maçı çok önemsediklerini ifade eden Köken, tüm hesaplarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu belirtti.