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Basketbol inancını koruyor

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Gaziantep Basketbol inancını koruyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Basketbol'un Kulüp Başkanı Deniz Köken, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Köken, sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda küçük hatalar nedeniyle mağlup olduklarını belirtti. Yavaş yavaş iyi oyunun karşılığını aldıklarını ancak geçen hafta galibiyet için çaba göstermelerine rağmen mağlubiyetten kurtulamadıklarını ifade eden Köken, geçmişi unutup ileriye bakmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk edecekleri maçı çok önemsediklerini ifade eden Köken, tüm hesaplarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu belirtti.
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Gaziantep Basketbol inancını koruyor
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