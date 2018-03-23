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‘Girişimcilik Fikirleri’nde 1’inci Yakın Doğu Koleji

Giriş Tarihi: 23.3.2018
‘Girişimcilik Fikirleri’nde 1’inci Yakın Doğu Koleji
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği ' Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması'nda, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin içinde bulunduğu grup hazırlayıp sunduğu projeyle birinciliğe layık görüldü. Yarışmaya 12 okulun katıldığı belirtildi. Yarışmada YDK öğrencisi Hatice Aydoğan'ın içinde bulunduğu grup, 'Toplu Taşıma' adlı projeyle, Kıbrıs Türk Sanayi Odası'na bağlı iş insanları ve çeşitli üniversitelerde çalışan akademisyenler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinciliğe layık görüldü.
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‘Girişimcilik Fikirleri’nde 1’inci Yakın Doğu Koleji
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