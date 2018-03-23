GKV’liler ormanları temizledi

Suboğazı Ormanı'na giden GKV'li öğrenciler ormanın gelişmesine zarar veren atıkları toplayarak ağaçların daha sağlıklı gelişmesi için adeta bütün ormanda temizlik yaptı.

Dünya Su Günü etkinlikleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde farklı etkinliklerle kutlandı. Hafta boyunca süren etkinliklerde GKV Özel Okulları öğrencilerine Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği bünyesinde bilinçli çevrecilik ve ağaç yetiştirme üzerine çeşitli eğitimler verildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji Bakalorya 9 ve 10. sınıf IB öğrencileri ve Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri ile birlikte Suboğazı Ormanı'na giden öğrenciler ormanda ağaçlara zarar veren cam kese böceklerini temizledi.

55 öğrencinin katıldığı gönüllü etkinlikte IB Diploma program Koordinatörü Özlem Kara, "Öğrencilerimizin tırtılları toplamada gösterdikleri azim ve sorumluluk duygusu öğrenci profilimizin yüksek kalitesinin bir göstergesi olduğunu görüyoruz" dedi.

Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği Üyesi Özlem Çetindağ Karaca'nın yaptığı açıklamada ise," Yetişen yeni nesillerin doğaya ve çevreye duyarlılıklarını gösterdikleri bu tür sosyal sorumluluk ve bilinçten dolayı öğrencileri kutluyorum" diye konuştu.

Öğrenciler etkinlik sonunda yaptıkları değerlendirmede doğal yapının korunması ve geliştirilmesi için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüteceklerini ifade ettiler.