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‘Glutensiz çiğ köfte’ büyük ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 23.3.2018
‘Glutensiz çiğ köfte’ büyük ilgi görüyor
UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen 'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastaları için üretilen glutensiz çiğ köfte ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından İŞKUR'un hibe desteğiyle yapımı süren Türkiye'nin ilk glutensiz kafesinin kısa süre içinde açılması planlanıyor. Henüz açılmamasına rağmen kafeye gelerek çiğ köftenin tadına bakan çölyak hastaları, yıllardır çektikleri hasreti dindirdi. 'Glutensiz Bir Başka Kafe'nin 'glutensiz şefi' Süleyman Engin, tesis açılmadan önce başta ekmek, pasta, tatlı, pizza, lahmacun ve hamburger olmak üzere 200 çeşidin üzerinde glutensiz yiyecek üretti. Engin, son olarak da bölge halkı tarafından ilgi gören ve kentin önemli lezzetlerinden biri olan çiğ köftenin de glutensizini yaptı. Şu anda sadece özel istek üzerine yapılan glutensiz çiğ köfte, özellikle çölyak hastaları tarafından ilgi görüyor.

MENÜ OLUŞUYOR
Kamu kurumlarıyla birlikte çölyak hastaları için çeşitli projeler geliştirdiklerini ve eğitimler verdiklerini belirten Engin, "Büyükşehir Belediyesinin glutensiz kafe projesinin de menüsünü oluşturuyorum. Şu ana kadar 200'e yakın ürün yaptık. Kahvaltı ürünlerinden ekmek çeşitlerine kadar tüm bu ürünleri, Türkiye'nin ilk glutensiz kafesinde yapacağız" şeklinde konuştu.
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‘Glutensiz çiğ köfte’ büyük ilgi görüyor
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