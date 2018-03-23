‘Glutensiz çiğ köfte’ büyük ilgi görüyor

UNESCO tarafından
gastronomi
dalında
yaratıcı
şehirler
ağına dahil
edilen Gaziantep
'te,
Büyükşehir
Belediyesi
tarafından çölyak
hastaları
için üretilen
glutensiz çiğ
köfte ilgi görüyor.
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
İŞKUR'un hibe
desteğiyle yapımı süren
Türkiye'nin ilk glutensiz
kafesinin kısa süre içinde
açılması planlanıyor. Henüz
açılmamasına rağmen kafeye
gelerek çiğ köftenin tadına
bakan çölyak hastaları, yıllardır
çektikleri hasreti dindirdi.
'Glutensiz Bir Başka Kafe'nin
'glutensiz şefi' Süleyman Engin,
tesis açılmadan önce başta
ekmek, pasta, tatlı, pizza, lahmacun
ve hamburger olmak üzere
200 çeşidin üzerinde glutensiz
yiyecek üretti. Engin, son olarak
da bölge halkı tarafından ilgi
gören ve kentin önemli lezzetlerinden
biri olan çiğ köftenin de
glutensizini yaptı. Şu anda sadece
özel istek üzerine yapılan glutensiz
çiğ köfte, özellikle çölyak
hastaları tarafından ilgi görüyor. MENÜ OLUŞUYOR
Kamu kurumlarıyla birlikte çölyak hastaları için çeşitli projeler geliştirdiklerini ve eğitimler verdiklerini belirten Engin, "Büyükşehir Belediyesinin glutensiz kafe projesinin de menüsünü oluşturuyorum. Şu ana kadar 200'e yakın ürün yaptık. Kahvaltı ürünlerinden ekmek çeşitlerine kadar tüm bu ürünleri, Türkiye'nin ilk glutensiz kafesinde yapacağız" şeklinde konuştu.