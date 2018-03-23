Güney Adana’da topyekun kalkınma

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, bir yerel kalkınma hareketi olarak değerlendirdiği, 'Güney Adana Kalkınma Programı'nın ekibine başarı belgesi takdim etti. Güney Adana'nın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını amaçlayan program kapsamında görev alan personele teşekkür eden Vali Demirtaş, bu program ile 'Adana'nın tarihine önemli bir not düştüklerini belirterek gerçekleştirdikleri projeler ile vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve topyekun bir kalkınmayı amaç edindiklerini dile getirdi. Vali Demirtaş, güçlü ortaklık yapısı ile tüm Türkiye'ye örnek olacak bir program geliştirdiklerini ifade ederek, programın planlanmasında ve bir bir hayata geçirilmesinde alın teri döken herkese teşekkür ettiğini dile getirip, projelerin başarıya ulaşmasında gösterilen gayretleri de ayrıca takdir ettiğini kaydetti. Tüm bu emeklerin 'Güzel bir Adana' için olduğunu vurgulayan Vali Mahmut aDemirtaş, programda görev alan personele tek tek başarı belgelerini takdim etti.