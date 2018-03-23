Hedef Anavarza’yı asıl listeye sokmak

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıyla Anavarza Antik Kenti'nin durumu değerlendirildi. 15 Nisan 2014 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Anavarza Antik Kenti'nin asıl listeye girebilmesi için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Demirtaş, kenti ayağa kaldırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Antik kentte yapılan restorasyon çalışmalarında gelinen aşamanın da ele alındığı toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, Kültür Turizm Bakanlığı Dünya Miras Alanları Şube Müdürlüğü Uzmanları İpek Özbek Kıvılcım, Neşe Akdoğan, Zeynep Tuna Yüncü ve Uğur Işık ile Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Fatih Gülşen ve ilgili diğer yetkililer katıldı. Vali Demirtaş, Anavarza'nın Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Orta Çağ, Arap, Ermeni ve Osmanlı gibi Anadolu'nun birçok önemli uygarlıklarının kültür izlerini taşıdığını vurguladı. Demirtaş, "Anavarza Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne girebilmesi için tanıtım çalışmaları çok iyi yapılmalı. Antik kentin restorasyonunu bir an önce tamamlamalıyız" dedi.