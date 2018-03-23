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HKÜ ile Oğuzeli işbirliği yapacak Oğuzeli Kaymakamlığı ile Okul Temelli Mesleki Gelişime İlişkin İşbirliği Protokolü imzalayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim projeleri yürütecek

Giriş Tarihi: 23.3.2018