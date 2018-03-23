HKÜ ile Oğuzeli işbirliği yapacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Gaziantep
Oğuzeli Kaymakamlığı arasında Okul Temelli Mesleki Gelişime İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu tarafından imzalanan protokolle HKÜ Eğitim Fakültesi akademisyenleri, ilçede belirlenen ortaokullar ve liselerde ölçme ve değerlendirme çalıştayları düzenleyecek. TOPLUMA HİZMET
'Okul Temelli Mesleki Gelişim' konusunda öğretmenlerin ve okulların eğitim-öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik uygun görülen okullara, HKÜ tarafından Okul Danışmanlığı hizmeti sunulacak. Eğitim faaliyetlerine yönelik çalışma takviminin hazırlanmasında ise HKÜ ve Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordineli olarak çalışacak. Öğretmen adayı öğrenciler de 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi ile diğer uygulama dersleri kapsamında, ilk-ortaokullara ve liselere stajyer öğrenci yönlendirmesi yapacak.