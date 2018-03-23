Hükümlülerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, 2018'in ilk hükümlü fuarı Adana'da açıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye genelindeki 66 Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı 'Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptı. 'HEM HAVASI HEM İNSANI SICAK'
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2108 yılının ilk fuarını havası ve insanı sıcak olan Adana'da açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gül, "Böyle bir güzel şehirde, böyle güzel bir etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu fuarlarımız ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenmeye devam edecek. Burada 66 ceza infaz kurumumuzda mahkumlarımız tarafından üretilen ürünler bir ticaret kaygısı güdülmeksizin sergileniyor" dedi. Adana'da terör örgütü PKK tarafından Suriye'den Türkiye'ye getirilerek ormanlık alana gömülmüş mühimmat ele geçirildi. DÜNYAYA MODEL OLACAK
Cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini kaydeden Gül, "Asıl olan insanın topluma kazandırılmasıdır. Bir kişinin kapalı yerde kalmasının ülkeye faydası yok. Üreten, katma değer sağlayan, faydalı olan kişiler toplum ve toplumun düzeni için önemli kazançtır. İş yurtları bugün dünyaya model olacak seviyeye gelmiştir. 52 binden fazla tutuklu, yüzlerce iş kolunda çalışmalar yapıyor. Cezaevlerinin kendi ihtiyaçlarını da karşılamak adına küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bile yapılıyor" dedi.