Kaptan kadro dışı

Dört günlük iznin ardından sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan Adana
spor'da şok bir gelişme yaşandı. Teknik kadronun raporu doğrultusunda harekete geçen Kulüp Başkanı Bayram Akgül, disiplinsiz davranışları ve performans düşüklüğü nedeniyle kaptan Bekir Yılmaz'ı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı. Alt yapı ile antrenmanlara çıkacak olan Yılmaz, daha önce de kadro dışı kalmıştı. HAZIRLIK MAÇI
Milli maç nedeniyle lige veriler arayı boş geçirmek istemeyen turuncu-beyazlı ekip boşluğu hazırlık maçı yaparak geçirecek. Adanaspor
yarın Konya'da saat 13.00'te Konyaspor ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Takımın son durumunu görecek olan Eyüp Arın'ın bu maçta tüm futbolcularına şans vermesi bekleniyor. ZORLU BİR SÜREÇ
Teknik sorumlu Arın, çalışmalara başladıklarını belirterek, "Önümüzde 6 maçlık zorlu bir seri var. Üst üste oynayacağımız karşılaşmalarda iyi futbol ve iyi sonuç almak istiyoruz. Adanaspor'u tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda oyuncularımla toplantı yaparak durumu değerlendirdik" dedi.