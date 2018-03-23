Melih ABİ: Fahri müfettişler yetkisini adil kullanmalı

Fahri trafik müfettişleri uçan sürücüler için kabus olabilir.

Adım başı bir polis dikemeyiz.

Fahri polisler de iş görür.

Işık ihlali yapanlar, kaldırıma park edenler, engelliler için ayrılan bölüme dana gibi konanlara gününü gösterebilirler.

Sayıları da artırılmalı.

Okurumuz herhangi bir park yasağı olmayan yere aracını park etmiş.

Ama ceza yemiş.

Olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

Bazen bu tür anormallikler de oluyor.

Ama kimse görevini kafasına göre kullanmamalı.

Dikkat etmeli…

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Ortopedik engellilerin isteği var



Tarsus Engelliler Komisyonu Başkanı Dursun Aslan, Mersin Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi için hastaların transferini gerçekleştiren araçlardan ortopedik engelli hastaların yararlanamadığını söyledi.

Hastane başhekimine ve müdürüne duyurulur.

Ortopedik engelli hastaların evlerine nakli için araç verilsin.

Hadi bakalım beyler…

Reis ne diyor biliyorsunuz…