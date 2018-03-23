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‘Parkı olmayan köy kalmasın’

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
‘Parkı olmayan köy kalmasın’
Tarsus Belediyesi, Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen köylerin tamamında park yapacak. 'Parkı olmayan köy kalmasın' sloganıyla yola çıkan Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 'de yaptırılan 100 takım oyun grubu, 150 takım spor aleti ve 7 bin 500 metrekare kauçuk zemini tırlarla Tarsus'a getirtti. 25 tırla getirilen yeni oyun grupları ve spor aletleri, başlıca köy okulu projelerinde, köylerde yeni yapılacak parkların içerisinde ve şehir içindeki ihtiyaç olan parklarda kullanılmak üzere belediye tesislerinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim edildi. Başkan Şevket Can, 'Köylerimiz Şehirleşecek, Şehrimiz Güzelleşecek' sloganı ile hizmet verdiklerini belirtti.
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