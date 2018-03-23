Posof’ta toz fırtınası etkili oldu

Posof'ta akşam saatlerinde başlayan toz fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi. Saat 18.30 sıralarında başlayan toz fırtınası kısa sürede ilçenin tamamına yayıldı. Günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Toz fırtınasına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşayarak çevrede bulunan iş yerlerine sığındı.

Korku dolu anlara neden olan fırtına nedeniyle görüş açısı 50 metreye kadar düştü. 15 dakika süren fırtına ile birlikte ilçenin tamamı tozla kaplandı. Yaşanan fırtına karşısında bazı vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf çektiler.