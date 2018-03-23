Sırrıberk ARSLAN: Mehmetçiğin rotası Kandil

FETÖ
, DEAŞ, PKK, PYD, YPG, HPG, YPJ, MLKP, DHKP-C…
Kısaca küresel çeteninin iblislerinin Afrin hayalleri kursaklarında kaldı.
Mehmetçik Afrin'de sadece it sürelerini temizlemekle kalmadı, arkasındaki Haçlı zihniyetini de yerle yeksan etti.
Operasyonun başladığı saatlerde FETÖ'nün iti Emre Uslu gibi, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girsin ben de g… 5 adet dinamit sokup kendimi patlatmazsam en adi şerefsiz o… çocuğuyum" diye tweet atanların biz ne çocuğu olduğunu biliyorduk ama bilmeyenler için de kendi ağızlarından ilan ettiler.
Mehmetçiğin Afrin'in kalbine Türk bayrağını çektiği saatlerde insan hakları masalları anlatanların endişesi, elbette yıllardır orada PKK/PYD/YPG/DEAŞ'lı teröristlerin zulümlerine maruz kalmış bölge halkı değil, FETÖ itlerinin bu umutlarının da sona ermiş olmasının endişesidir. Bunu artık okul çağındaki çocuklar bile biliyor.
Çukur eylemleri sırasında Mehmetçiğin elinden kurtulmak için etek giyip sutyen takarak kaçıp kurtulmak isteyen it sütreleri, şimdi aynı taktiği Afrin'de uygulayıp kadın kılığında bölgeden kaçmak istiyor.
Ama bu defa kimse yemez. Yemez çünkü Mehmetçiğin içindeki FETÖ itine kapı kul olmuşlar temizlendi.
Zeytin Dalı Harekâtı sürerken 'Kürtlerin tarihi direnişi' gazıyla çoluk çocuk demeden çatışmaların ön saflarına sürüp öldürtecek kadar alçaklaşıp sonra da 'Dünya Afrin'e sessiz kalı- yor' diyen küresel çeteninin iblisleri, Afrin'den kaçtığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Çünkü kurtuluşunuz kaçmakta değil, silahınızı teslim edip Türk devletine teslim olmakla mümkündür. Bunun dışındaki tüm seçeneklerin sonucu ÖLECEK/ÖLDÜRÜLECEKSİNİZ.
Çünkü Mehmetçiği artık evvel Allah, kimse durduramaz.
Ve siz küresel çetenin iblisleri, size vereceğim bir kötü haberim daha var.
Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin yüzde 99,9 unun 18 Mart sabahından itibaren göndermeye başladıkları mesajlarda ne var biliyor musunuz?
"Menbiç'e de, Halep'e de, Musul'a da, Kerkük'e de, Kandil'e de, kısacası nerede it varsa oraya girmek istiyoruz. Başkomutanımız yeter ki rotayı göstersin" diyorlar.
Aha ben de buraya yazıyorum.
Yakında Kandil'inizi üflemeye geliyoruz inşallah…