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Tatlı su kirlilik tehdidi altında

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Tatlı su kirlilik tehdidi altında
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, BM tarafından 1993 yılından bugüne 22 Mart'ta farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 'Dünya Su Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "Küresel ısınma, yaşadığımız dünyada hızlı bir şekilde iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Bunların başında ve en önemlisi su kaynaklarının giderek azalması ve kuraklık tehlikesi gelmektedir" uyarısında bulundu. Adana'nın toplam su kaynakları potansiyelinin yıllık 15.844 milyon metreküp olduğuna dikkat çeken Tatar, "Bölgemizde bol su kaynaklarının olmasına karşın, tatlı su kaynaklarının kirlilik ve diğer nedenlerle tehdit altında olması su kaynaklarının rasyonel kullanımını ve korunmasını zorunlu kılmaktadır. Çatalan Baraj Gölü'nden içme suyu sağlanması nedeniyle baraj çevresindeki koruma alanlarının güvence altına alınması gerekmektedir" diye konuştu.
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Tatlı su kirlilik tehdidi altında
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