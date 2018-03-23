Tedavisi tamamlanan ‘Zeytin’ denizle buluştu

Hatay
'ın Samandağ ilçesi sahilinde yüzgecinden yaralı bulunan yavru yeşil deniz kaplumbağası tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) yavrusu, Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edildi. İyileşen kaplumbağaya 'Zeytin' adı verildi. Kaplumbağa yavrusu 5 aylık tedavisinin ardından denize bırakıldı. MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Enes Altuğ, bölgede nesli tükenmek üzere olan hayvanların tedavilerini yaptıklarını belirtti.