Toprağın altından cephane çıktı

Adana
polisi, terör örgütü PKK
'nın Nevruz'da karakollara saldırı planını bozdu. Suriye'den getirilip ormanlık alanda toprağa gömülen 5 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 88 adet şarjör, 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ele geçirildi. Polis, silah ve el bombaları üzerinde parmak izi ve DNA çalışması başlatarak, mühimmatı getiren teröristleri tespit etmek için çalışma başlattı. Terör örgütü PKK'nın, Nevruz ile birlikte kanlı eylem ve saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Havadan polis helikopteri, karadan da özel harekat desteğiyle 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda şafak vakti 50 adrese şok baskınlar gerçekleştirildi. 5'i çocuk, 10'u kadın, 47 kişi gözaltına alındı. MÜHİMMAT SURİYE'DEN
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirilirken, evlerinde yapılan aramalarda söz konusu eylemlerde kullanılacak mühimmat bulunamadı. Bunun üzerine polis, korsan gösteri ve eylemlerin yoğunlaştığı, terör örgütü yandaşlarının ağırlıklı olarak yaşadığı mahallelerdeki operasyon ve uygulamalarını sıklaştırdı. Bu esnada PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yüklü miktarda mühimmat sokulduğu istihbaratı geldi. TOPRAĞA GÖMMÜŞLER
Mühimmatın Adana'da ormanlık bir alanda saklandığı, teröristlerin de Nevruz günü bu silahlarla polis merkezlerine yönelik saldırı gerçekleştireceği bilgisi üzerine harekete geçen polis, mühimmatın gömüldüğü alanı tespit edip, şok operasyon düzenledi. Çuvallar içinde toprağa gömülü 1 adet telsiz, 5 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 88 adet şarjör, 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ele geçirildi.