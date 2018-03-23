Üniversitelilerin başarısı İngiltere’nin kapılarını açtı

Öğrencilerinin gelişimi ve hayat boyu eğitimlerinin devam edebilmesi için çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaya devam eden HKÜ, hazırlık eğitiminin birinci döneminde başarılı olan 15 öğrencisini İngiltere'ye dil eğitimine gönderiyor.

Başarılı 15 öğrenci, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile bir araya geldi. Rektör Yılmaz, İngiltere'de dil eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin, sadece kendilerini değil Hasan Kalyoncu Üniversitesini ve Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi. Bu fırsatın hayatta çok nadir yakalandığını ve ellerinden geldikçe faydalanmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, öğrencilerden proaktif ve inovatif olmalarını istedi.

Başarılı olan öğrencileri tebrik eden ve başarı ile uygulanan bu programın devam edeceğini belirten HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Salih Yoğun ise "Hazırlık eğitiminin devamı niteliğinde olan bu program sayesinde öğrencilerimiz İngiltere'de 4 farklı merkezde dil eğitimi alacaklar. Uluslararası akreditasyona sahip olan Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu kaliteli dil eğitimi sayesinde 4 temel beceriyi etkili kullanan öğrencilerimiz 3 ay boyunca alacakları dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kampüs dışı etkinlikler aracılığıyla da eğitimlerini sürdürecekler. Hazırlık okulu öğrencileri için sağlanan bu uluslararası fırsattan ötürü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyetine ve desteğini hiç esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim" diye konuştu.