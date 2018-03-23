Yaşlı ve engellilere video konferanslı hizmet

Engelsiz bir yaşam sloganıyla çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmeden, işlemlerini yapmalarına olanak sağlayan 3G yüz tanıma video konferans sistemi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Eyüp Peygamber Makamındaki Eyyübiye Bedensel Engelliler Derneğinde hizmet veren 3G yüz tanıma video konferans sistemi, yaşlı ve engelli vatandaşların işlemlerini rahatlıkla yapmalarını sağlıyor.

Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 3G yüz tanıma video konferans sistemiyle ulaşmalarını sağlayan projeden faydalanan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

Eyyübiye ilçe sınırlarında bulunan yaklaşık 5 bin engelli ile yaşlının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitme noktasında yaşadıkları sorunun önüne geçmek için kurulan 3G yüz tanıma video konferans sistemiyle işlemlerini artık daha kolayca gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sistem aracılığıyla canlı olarak bağlanan engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.