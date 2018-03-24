5. kattaki balkondan düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş
'ın
Elbistan ilçesinde 5. kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kümbet Mahallesi Özlem Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 3 yaşındaki Sevda Meryem Uzun isimli kız çocuğu, 5. kattaki balkonda oynadığı sırada bir anda dengesini kaybedip metrelerce yüksekten zemine düştü. Minik Sevda Meryem, hemen otomobille özel bir hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sevda Meryem'in babası Hacı Ahmet Uzun, acı haberi Irak'ın Erbil kentinde aldı.