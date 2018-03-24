AFRİN FATİHLERİNE kareografili destek

Gaziantep
'te Şahinbey Belediyesi
'ne bağlı Kurbanbaba Sosyal Tesisi
öğrencileri, Afrin
'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na, ay yıldızlı Afrin yazısı koreografisiyle destek verdi. Öğrenciler koreografilerinin ardından İstiklal Marşı'nı okudu. 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez', 'Başkan Bizi Afrin'e götür' sloganları atan gençler, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajını verdi. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören koreografi alkışlar ile son buldu. Koreografiyi düzenleyen öğrenciler, "Mehmetçiklerimiz hiçbir zaman yalnız değil. Bizler mektuplarımızla ve dualarımızla her zaman onların yanındayız" dedi.