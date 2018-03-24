Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > AFRİN FATİHLERİNE kareografili destek

FATİHLERİNE kareografili destek

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
AFRİN FATİHLERİNE kareografili destek
'te 'ne bağlı Kurbanbaba öğrencileri, 'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na, ay yıldızlı Afrin yazısı koreografisiyle destek verdi. Öğrenciler koreografilerinin ardından İstiklal Marşı'nı okudu. 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez', 'Başkan Bizi Afrin'e götür' sloganları atan gençler, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajını verdi. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören koreografi alkışlar ile son buldu. Koreografiyi düzenleyen öğrenciler, "Mehmetçiklerimiz hiçbir zaman yalnız değil. Bizler mektuplarımızla ve dualarımızla her zaman onların yanındayız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AFRİN FATİHLERİNE kareografili destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN