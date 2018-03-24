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Başarılı 66 öğrenciye bisiklet

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Başarılı 66 öğrenciye bisiklet
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 49'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda başarılı olan 66 öğrenciye bisiklet hediye etti. Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreninde konuşan Çelikcan, "Ülke olarak dünyada söz sahibi olmak için bilime ve ekonomiye önem verilmesi gerekiyor. Bilime bağlı olarak katma değeri yüksek ürünler üreterek ülkemizin kalkınmasını, büyümesini sağlamalıyız. Yapacağınız çalışmalarla ileride örnek insanlar ve bilim insanları olmanızı canı gönülden istiyorum" dedi.
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Başarılı 66 öğrenciye bisiklet
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