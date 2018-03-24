Baza 10 yaşındaki Caner’e mezar oldu

Adana
'da 10 yaşındaki Caner Keskin
baza kurbanı oldu. Keskin, okula gitmek için temiz kıyafetlerinin içinde olduğu amortisörü bozuk olan bazayı açtı. Yatağın kapanmaması için araya süpürge sapı koyan küçük Caner, tahta çubuğun kayması sonucu yatağın arasında kaldı. Boynundan ve çenesinden darbe alan çocuk feci şekilde can verdi. Gözyaşları içinde toprağa verilen Caner Keskin'in annesi Özlem Keskin
(43), "Yatak oğluma mezar oldu. Ben bu odaya bir daha girmem. O yatakta bir daha yatamam" diyerek baygınlık geçirdi. TAHTA SOPA DEVRİLDİ
Olay merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi
9006 Sokak 7 numaralı evde meydana geldi. Yüksel- Özlem Keskin çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Caner, bazanın içinde bulunan kıyafetlerini almak istedi. Yatak odasındaki bazanın kapağını kaldıran çocuk, amortisörü bozuk olan yatağın arasına süpürge sapı koydu. Caner, giysilerini alırken tahta çubuğun kayması sonucunda yatak bir anda kapandı. ANNESİ BULDU
Kafası bazaya sıkışan küçük Caner, boynundan ve çenesinden yaralandı ve bir süre sonra nefessiz kaldı. Bahçedeki serayı havalandırmak için evden çıkan anne Özlem Keskin oğlunun geç kalmasından şüphelenerek eve gitti ve yatak odasına girdi. Özlem Keskin,
oğlunun kafasının baza içinde olduğunu görünce bir anda çığlık atmaya başladı. annenin feryadına koşan komşular, Caner'i hastaneye götürdü. "O YATAKTA YATAMAM"
Oğluna mezar olan bazanın bulunduğu odaya giren Özlem Keskin, "Ben o yatakta yatamam. O yatağı istemiyorum. Onun içinde öldü oğlum. Sabah oğlum okula gitmek için hazırlık yapıyordu ben yardım etmek istedim o 'ben yaparım anne' dedi. Yatak odasına girdim, kafası bazanın içinde vücudu dışarıdaydı. Babasını arayamadım. Şoka girdim. Dünyam yandı. Kınalı kuzum gitti. O yatak kınalı kuzumu aldı, hayatımızı söndürdü. Bir daha bu odaya giremem" diyerek gözyaşı döktü. TOPRAĞA VERİLDİ
Hastaneye götürülen Keskin'in öldüğü belirlendi. Küçük çocuğun ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. Caner'in cenazesi adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra Yalmanlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Tarlada işçi olarak çalışan baba Yüksel Keskin (56) evlerinin önünde kurulan taziye çadırında baş sağlığı dileklerini kabul ederken, acılı anne Özlem Keskin yavrusunun arkasından gözyaşı döktü.