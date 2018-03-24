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Cinayet sanıkları birbirini suçladı

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Cinayet sanıkları birbirini suçladı
'da aralarında eskiye dayalı husumet nedeniyle motosikletle giden (26) ile yanındaki yaşı küçük Ömer Canbolat'ı (17) öldürdüğü ileri sürülen (31) ve yaşı küçük A.K.'nin 'tasarlayarak öldürme, çocuğu öldürmek' suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada psikolojik problemlerini öne sürerek savunma yapmayan Uğur Eski, cinayeti yanındaki A.K.'nın gerçekleştirdiğini öne sürdü. A.K. de Eski'yi suçladı. Mahkeme, kamera görüntülerini istedi. Olay, 16 Ağustos'ta Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti: Eski ve Baysal ailesi arasında eskiye dayalı husumet vardı. Uğur Baysal motosikletini tamirciye bıraktı. Soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük A.K., Uğur Eski'ye haber verdi. Ağabey Cumali Baysal ve Ömer Canpolat motosikleti almaya gittiği sırada sanıklar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kaçtı. Talihsiz gençler öldü.
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Cinayet sanıkları birbirini suçladı
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