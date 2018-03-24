Erhan ÖZMEN: Tosun Paşa

Rahmetli Kemal Sunal
ile Şener Şen
'in kahkaha dolu, Türk sinemasının klasiklerinden olan Tosun Paşa filmini izlemeyen, gülmeyen var mıdır? Filmde Seferoğulları ve Tellioğlulları arasındaki Yeşil Vadi meselesindeki hırslar sebebi ile evin uşağı Kemal Sunal sahte Tosun Paşa olur. Bu sahtekarlığın insanlara gülmekten karınlarını ağrıtmaktan başka zararı dokunmaz. 1976 yapımı film 42 yıldır herkesi güldürüyor ve güldürmeye de devam edecek. 2016 yapımı Tosun Paşa ise pek de eğlenceli değil. Belki kendisi Uruguay'da çok eğleniyordur ancak 77 bin 843 kişilik mağdurlar ordusunun hiç de eğlendiğini düşünmüyorum.
Ama, elin genç girişimcisinin kurduğu sanal dünya 67,7 milyar dolarlık bir şirket olurken bizim genç girişimcimizin yarattığı sanal çiftliğin akıbetini görünce içim sızladı. Biz gençlerimize girişimci olun, teknoloji ile ilgilenin, yenilikçi olun, değer yaratın derken ahlaki ve insani değerlere de sıkı sıkı sarılın diyoruz. Türkiye'yi 80'inci sıradan ilk 10'a çıkaracak sistem
Paranız olur, fikriniz olur, cesaretiniz olur ama sizi bezdiren bürokratik işlemler, maliyetler helva yapma cesaretinizi kırabilir. Oysa şimdi yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, reformlar ile birlikte şirket kurulurken yaşanan bürokrasi kaldırıldı, maliyetler ve prosedür minimum noktaya getirildi. Şirket kuruluş işlemleri artık başka bir yere gitmeye gerek kalmadan, sadece odalarda faaliyet gösteren ve 'tek durak ofis'
olarak tasarlanan ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak. Ve bu uygulama Dünya Bankası'nın şirket kuruluş işlemleri sıralamasında 80'inci sırada olan Türkiye
'yi ilk 10'a yükseltebilecek. Bir Gaziantep değeri Hasan Celal Güzel
Bakmayın başlıkta "Gaziantep
değeri" dediğime, aslında O tüm Türkiye için bir değerdi. Bu ülkenin güzel adamlarından biriydi. Vatansever, dik duruşlu, Türk siyaset tarihine iz bırakmış bir siyasetçi, biraz müzisyen, biraz yazar, biraz tarihçi çok yönlü bir insandı.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gerçekten özel bir insanı kaybettik.