Kaymakam ve üreticiler çileğin fiyatını belirledi

Türkiye
'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin
'in Silifke ilçesinde Kaymakam Şevket Cinbir
, tarlada çilek hasadı yapıp, üreticiler ve tüccarlarla birlikte çilek fiyatını belirledi. Kaymakam Şevket Cinbir, Silifke Ticaret
ve Sanayi Odası
Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar
, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Gün ve Atayurt Halk Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ile birlikte çilek hasadı yapan tarım işçilerini ziyaret edip, çilek topladı. Daha sonra üretici ve tüccarlarla bir araya gelen Kaymakam Cinbir
, komisyoncular ve üreticilerle çilek fiyatını belirledi. Çileğin fiyatı kalitesine, cinsine, büyüklüğüne ve paketleme şekline göre 3 lira 75 kuruş ile 5 TL olarak tespit edildi. Kaymakam Cinbir, çileğin büyük olmasının hormonlu olduğu anlamına gelmediğini ve Silifke çileğinin kesinlikle hormonlu olmadığını kaydetti. Çileğin büyük olmasının Silifke çileğinin farkı olduğunu ifade eden Cinbir, "Cenabı Allah'ın Silifke'ye yaptığı bir torpilin sonucudur bu. Netice itibariyle Silifke'deki tarım bu. Silifke'deki çileğe göre bir başka yerde çilekler biraz küçük oluyorsa Silifke'deki çileklerin hormonlu olduğu anlamına gelmez. Bu Silifke'deki çileğin kalitesini gösterir, şeklini gösterir" dedi. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da Silifke çileğinin sadece Türkiye'de değil dünyada bir marka olduğunu ve coğrafi tescil için başvuru yaptıklarını söyledi.