Meslekler öğrencilerin ayağına kadar geliyor

Adana
ve Mersin
'de üniversiteye hazırlanan öğrencilere konferans vermek üzere Çukurova'ya gelen Girne Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi Öğretim Elemanı Uzak Yol Baş Mühendisi Volkan Varışlı ile Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Oraj Hüseyniklioğlu ve YDÜ ve Girne Üniversitesi Bölge Temsilcisi Mevlüt Sezer SABAH'ı ziyaret etti. BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile sohbet eden heyet konferansın büyük ilgi gördüğünü belirtti. Hedef kitleye ulaşmak ve gelecekteki meslek seçimleri için öğrencilere Girne Üniversitesi'nin geniş imkanlarını anlattıklarını söyleyen Volkan Varışlı, "Kuzey Kıbrıs bir eğitim adası haline geldi. 12 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokuluna bağlı 39 bölümle üniversitemiz zirvede" dedi. SORULARI YANITLADILAR
Türkiye ve KKTC
ile birlikte farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın öğrenciye eğitim verdiklerinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Abdullah Oraj Hüseyniklioğlu, "Misyonumuz ve vizyonumuzu Çukurovalı üniversiteli adaylarına anlattık. Çok verimli bir konferans oldu. Gençler merak ettikleri sorulara yanıt buldu bizlerden geniş bilgi aldı" diye konuştu.