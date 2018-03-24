Onikişubat’ta kültür keşfi

BUGÜN NELER OLDU

Onikişubat Belediyesi ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında öğrencilerin kültür seviyesini ölçmek ve bilinçlendirmek adına Kültür yarışması düzenledi. Kültürünü Keşfet Bilgi Yarışmasının ilk etabı 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, eğitimin öncelikleri olduğunu söyledi. Ardından Başkan Mahçiçek, soru grubunu belirlemek için ilk kura çekimini yaptı. Maraş edebiyatı, Maraş sanat tarihi, Maraş el sanatları, Maraş yiyecek ve içecek kültürü, Maraş coğrafyası, Maraş'ta spor, Maraş'ta müzik konularının yer aldığı yarışma iki oturumda gerçekleşti.