Yanan tırdan yaralı kurtuldu

Adana
'da
park halindeyken alev alan demir yüklü tırın şoförü Mustafa Çam
(32), araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinden Adana'daki bir firmaya demir getiren Mustafa Çam, saat 04.00 sıralarında, 27 HS 735 plakalı tırı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde yolun sağına park etti. Çam'ın aracın kontağını kapatmasının hemen ardından tır kupa kısmından alev aldı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, tırın kapısını açıp, Çam'ı alevlerin arasından kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen aracın lastikleri patlayınca, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin 2 tanker ile müdahale ettiği yangın yarım saatte söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, vücudunda yanıklar oluşan Çam Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.