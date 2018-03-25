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4 yaşındaki çocuğa anjiyo işlemi yapıldı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
4 yaşındaki çocuğa anjiyo işlemi yapıldı

YAKIN Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Uzmanlarından Prof. Dr. , . Dr. Selman Vefa Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Cerit ve Anjiyografi ekibi tarafından, doğuştan kalp hastalığı bulunan dört yaşındaki çocuğa, hastalığının seyri ile ilgili takip ve tedavi planlaması için anjiyo işlemi uygulandı.

DOĞUŞTAN KALP HASTASI
Pediyatrik kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Ayabakan konuyla ilgili açıklamasında, kalp kateterizasyonu ve anjiyografinin genellikle erişkinlerde yapılan bir işlem olarak bilindiğini, ancak çocuklarda da özellikle doğuştan kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde gerekli olabileceğini kaydetti.

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4 yaşındaki çocuğa anjiyo işlemi yapıldı
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