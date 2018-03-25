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Hayırseverden eğitime destek

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Hayırseverden eğitime destek

Adana Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Ceyhan İlçesi 'nde yapılması planlanan ''Nurhan Demirtaş Ortaokulu'' için protokol imzaladı. eğitim yatırımlarının ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, eğitimi sağlam temellere oturttukça geleceğe daha emin adımlarla ilerleneceğini kaydederek, "Hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. İmzalanan protokol memleketimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. İl Müdürü Turan Akpınar'ın da katıldığı protokol töreni atılan imzaların ardından sona erdi.

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Hayırseverden eğitime destek
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