Hayırseverden eğitime destek

Adana Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Ceyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapılması planlanan ''Nurhan Demirtaş Ortaokulu'' için protokol imzaladı. Vali Demirtaş eğitim yatırımlarının ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, eğitimi sağlam temellere oturttukça geleceğe daha emin adımlarla ilerleneceğini kaydederek, "Hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. İmzalanan protokol memleketimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın da katıldığı protokol töreni atılan imzaların ardından sona erdi.

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