Kaplan kayıplarda

Adanaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Turuncu-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Kayacık Tesisleri'nde oynanan maça Adanaspor Hayrullah, Digao, Emre Can, Yakup, Gökhan Süzen, Renan Foguinho, Ahmet Bahçıvan, Yener, Abdülaziz Solmaz, Oğuz Han, Uche 11'i ile çıktı.

TÜM OYUNCULARA ŞANS

İlk yarıyı 15. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 mağlup kapatan konuk ekipte teknik direktör Eyüp Arın, Uğur Daşdemir, Alpay, Atakan Ekiz, Bahattin Köse, Tevfik, Magaye, İrfan Can Eğribayat'a değişiklikleriyle oyuna baskı kurmaya çalıştı. İkinci 45 dakikada tutuk futbolunu sürdüren Toros Kaplanı, 60. dakikada Yatabare'nin gülüne de engel olamadı. 2-0

ZORLU BİR SÜREÇ

Teknik adam Arın, rakip karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Maçı kaybettik. Bunun için üzgünüz. Ancak tüm oyuncularıma forma şansı vererek son durumlarını görme fırsatı buldum. Yaptığımız bazı hataları oyuncularımla birlikte masaya yatırıp tartışacağız. Çünkü zorlu bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.