Kurşunlu Han yeniden ayakta

Antakya'nın tarihini yansıtan Kurşunlu Han, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuştu. Yapılan restorasyon çalışması ile yeniden hayat bulan ve geçmişin izlerini günümüze taşıyan tarihi Han'da yerli ve yabancı turistlerden de oldukça ilgi görüyor.

LÜKS HİZMET ANLAYIŞI

Ortalama 400 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Kurşunlu Han, Köprülü Mehmet Paşa tarafından, padişahların armağanlarını taşıyan Surre Alayı'nın ağırlanması için inşa ettirildi. Kente gelen yabancılar, o zamanın ulaşım araçlarından at, deve ve eşekleriyle geldikleri Kurşunlu Han´da, o çağ için oldukça lüks sayılacak bir hizmet anlayışı ile ağırlandı. Hayvanların dinlendiği, yem verildiği, insanların tüm ihtiyaçlarını giderdiği handa, konukların, havuz başında nargile sefası, yemen kahvesi ve hamamda terleyerek yorgunluklarını attıkları, ertesi gün de sabah kahvaltısıyla dinç bir şekilde yolculuklarına devam etmesi sağlanırdı. Şimdilerde ise Kurşunlu Han, künefeden, tepsi kebabına, oruktan her türlü baharata, ipek dokumadan mozaik taşlara varana kadar Hatay'ın tüm yöresel ürünlerinin bir arada barındırıyor.

24'TEN FAZLA DÜKKAN

Köprülü Mehmet Paşa tarafından 17.yüzyılın ortasında inşa edilen ve o tarihten günümüze kadar gelmeyi başaran Kurşunlu Han'ın, zemin katında 23 adet genel amaçlı dükkân, esnaf lokantası, bilgilendirme alanı, toplantı ve sergi salonu, genel avlu ve sergi avlusu, birinci katında ise yöresel ürünlerin satışının yapılabileceği 24'ten fazla dükkânın yanı sıra, yöresel el sanatlarının üretiminin yapılabileceği eğitim atölyesi ve kafeler bulunuyor.