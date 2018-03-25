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Merve, Balkan şampiyonu oldu

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Merve, Balkan şampiyonu oldu

Osmaniyeli tekvandocu Merve Kekeç 42 Kiloda 'Genç Bayanlar' kategorisinde balkan şampiyonu olarak kentin gurur kaynağı oldu. Birliği (BTU) ve Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 19'uncu Balkan Tekvando Şampiyonası sona erdi. 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, , Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcu katıldı. 7 Ocak Spor Kulübü sporcusu Merve Kekeç şampiyon oldu.

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Merve, Balkan şampiyonu oldu
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