Merve, Balkan şampiyonu oldu

Osmaniyeli tekvandocu Merve Kekeç 42 Kiloda 'Genç Bayanlar' kategorisinde balkan şampiyonu olarak kentin gurur kaynağı oldu. Balkan Tekvando Birliği (BTU) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 19'uncu Balkan Tekvando Şampiyonası sona erdi. Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcu katıldı. 7 Ocak Spor Kulübü sporcusu Merve Kekeç şampiyon oldu.

BUGÜN NELER OLDU