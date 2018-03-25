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yetkililerinden Valiye ziyaret

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Muay Thai yetkililerinden Valiye ziyaret

'da gerçekleştirilen seçmeleri öncesi Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, Genel Sekreter Korkmaz Atalay, Federasyon Koordinatörü ve Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade, Adana İl Temsilcisi Ramazan İncetaş ve Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Yılmazer Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Federasyon Başkan Vekili Yıldız ve beraberindekiler Vali Mahmut Demirtaş'ı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Nihat Geven Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan seçmelere davet etti. Yıldız, Adana'da yapılacak seçmelerde şampiyon olan gençlerin, 2018 yılı Ağustos ayında Tayland'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtti.

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Muay Thai yetkililerinden Valiye ziyaret
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